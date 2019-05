Potsdam (ots) - Die Zahl der Straftaten, bei denen Täter Messereinsetzten, hat sich in Brandenburg von 263 Fällen im Jahr 2014 auf387 Fälle im vergangenen Jahr erhöht. Jetzt will Brandenburg eineInitiative der Länder Niedersachsen und Bremen für eine Ausweisungvon messerfreien Zonen an gefährdeten Orten unterstützen.Der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im LandtagBrandenburg, Thomas Jung, meint dazu:"Erst erklärte der rote Innenminister die Sicherheitslage nachseiner Polizeilichen Kriminalstatistik als 'besser'. Nun stellt sichheraus: Es gibt weit mehr Messerattacken als zuvor. Nachdem wir immerwieder besonders vor der stark gewachsenen Zuwandererkriminalitätwarnten, will nun der SPD-Innenminister Schröter perBundesratsinitiative messerfreie Zonen in Brandenburg einführen.Reichlich spät. Hätte er gleich hart reagiert, könnten wir uns dieseDebatte sparen und viele der bewaffneten Täter wären schonabgeschoben. Aber auch da klemmt es bei Rot-Rot. Aber wen wundert dasnoch?"Pressekontakt:Detlev FryeTelefon (0331) 966-1880E-Mail: presse@afd-fraktion.brandenburg.deZur Nachrichtenzentrale der AfD-Fraktion Brandenburg:https://www.presseportal.de/nr/130777Soziale Medien:Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktionIm Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.deBei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBBBei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell