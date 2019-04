Potsdam (ots) - Im Jahr 2018 sind 387 und in diesem Jahr 27Asylbewerber freiwillig aus Brandenburg ausgereist. Im Januar diesesJahres gab es in der Mark 5669 ausreisepflichtige Personen. Bei über80 % von ihnen ist die Abschiebung allerdings ausgesetzt. Lediglich273 wurden tatsächlich abgeschoben.Der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im LandtagBrandenburg, Thomas Jung, erklärt dazu:"Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Die Mehrzahl derAsylbewerber ist ausreisepflichtig, die Masse bleibt aber trotzdem.Hiermit so lax umzugehen ist von der Landesregierung inkonsequent undkostet jeden Brandenburger einen Haufen Geld. Es geht hier nicht umqualifizierte, gesteuerte Zuwanderung. Hier geht es nach wie vor umunkontrollierte Masseneinwanderung, ohne die Möglichkeit,Asylunberechtigte wieder abzuschieben zu können. Deshalb fordere ichfür die AfD-Fraktion: Organisiert die Abschiebung zentral und schiebtendlich konsequent ab!"Pressekontakt:Detlev FryeTelefon (0331) 966-1880E-Mail: presse@afd-fraktion.brandenburg.deZur Nachrichtenzentrale der AfD-Fraktion Brandenburg:https://www.presseportal.de/nr/130777Soziale Medien:Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktionIm Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.deBei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBBBei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell