Potsdam (ots) - Rund 100 Potsdamer Linksradikale haben gegenRestaurants und Kneipen demonstriert, die der AfD Räume fürVeranstaltungen gegeben haben. Die organisierende linksextreme, sogenannte "Emanzipatorische Antifa Potsdam" machte selbst auch vorarabischen Restaurants nicht halt. Auch Gewalt wurde in derVergangenheit stillschweigend akzeptiert. So wurde 2018 der"Augustiner" im Holländischen Viertel nach einem Bürgerdialog derAfD-Landtagsfraktion mit dem leitenden Oberstaatsanwalt Roman Reuschund Rechtsanwalt Thomas Jung mit Farbbeuteln beworfen.Der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im LandtagBrandenburg, Thomas Jung, meint dazu:"Den politischen Gegner mit Gewalt einzuschüchtern - das habe ichschon ein paar mal vor meiner Haustür erlebt, wenn Extremisten meinHaus belagern. Dass die Linksextremen jetzt auch noch feige gegenWirte vorgehen, die uns Räume zur Verfügung stellen, spottet jedemdemokratischen Grundgedanken. Besonders dann, wenn sie gegenmuslimisch-arabische Betreiber von Restaurants demonstrieren. Dannist das nicht nur geschäftsschädigend, sondern grob undemokratischund rassistisch. Das passiert, wenn sich der linke Bock selbst zumGärtner macht. Das ist kein tolerantes Brandenburg. So ein Verhaltenverdient sicher keine staatliche, finanzielle Unterstützung."