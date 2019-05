Potsdam (ots) - Das SPD-geführte Innenministerium Brandenburgsmusste jüngst auf eine parlamentarische Anfrage zugeben, dass dieZahl der gewaltbereiten islamischen Extremisten in Brandenburg aufnunmehr mindestens 130 Personen angestiegen ist. Die Zahlen steigenstetig weiter an. Nach Auffassung des Ministeriums würden unteranderem ein niedriges Bildungsniveau und eine schlechteBleibeperspektive dazu führen, dass die "Akzeptanz der umgebendenGesellschaft" sich verschlechtere. Aus diesem Grunde komme es "zugewaltsamen Auseinandersetzungen ..., aber auch zu Sympathien fürextremistische Bestrebungen".Der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Thomas Jung, teiltdazu mit:"Aufgrund des Kuschelkurses und der jahrelangen Untätigkeit derrot-roten Landesregierung bei den Abschiebungen steigt die Zahl dergewaltbereiten Islamisten in Brandenburg in gefährlichem Maße an.Anstatt nach diesem Alarmsignal nun endlich politische Konsequenzenzu ziehen, halten Woidke und das Innenministerium weiter an ihremunverantwortlichen Kurs fest. Die indirekt vom Ministerium getätigteAussage, dass eine schlechte Bleibeperspektive mehr oder wenigerschuld an Gewalt oder an Sympathien für Extremisten sein soll,impliziert einen unerträglichen Zungenschlag und grenzt anVerharmlosung und Entschuldigung von Extremismus und Gewalt. Wenn mandie Argumentation der Landesregierung aus SPD und Linken zu Endedenkt, dann kann offenbar nur ein Bleiberecht für sämtliche illegalenEinwanderer sicherstellen, dass Gewalt und Extremismus unter densogenannten 'Flüchtlingen' eingedämmt werden. Mit einer solchenHaltung stellt sich Rot-Rot allerdings erneut gegen unsereRechtsordnung."Pressekontakt:Detlev FryeTelefon (0331) 966-1880E-Mail: presse@afd-fraktion.brandenburg.deZur Nachrichtenzentrale der AfD-Fraktion Brandenburg:https://www.presseportal.de/nr/130777Soziale Medien:Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktionIm Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.deBei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBBBei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell