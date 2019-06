Potsdam (ots) - Nach Informationen von Medien, Polizei und derpolnischen Staatsanwaltschaft in Posen werden in Brandenburg 32vietnamesische Kinder vermisst. Offensichtlich handelt es sich umKinderarbeiter oder zur Prostitution gezwungene Kinder, die nachihrer Schleusung über Polen die Kosten von rund 15.000 Euroabarbeiten müssen. 2016 waren gerade einmal drei Fälle bekannt. Heutesind es mehr als zehnmal so viel. Experten vermuten: Die Dunkelzifferist sehr hoch.Der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im LandtagBrandenburg, Thomas Jung, meint dazu:"Sie kommen illegal nach Brandenburg und werden vermutlich zurSklavenarbeit gezwungen. Auch das ist eine Folge der nachlässigenEinwanderungspolitik der Altparteien. Außerdem zeigt es ein schweresVersäumnis der allseits propagierten Willkommens-Kultur auf, wenn mansich nicht richtig um Zuwanderer kümmert. Durch den Kontrollverlustan unseren Grenzen wird der Kinderhandel erst möglich und indirektnoch unterstützt. Ich fordere: Macht den Schleppern denMenschenhandel unmöglich - Grenzkontrollen sind der einzige Weg."Pressekontakt:Detlev FryeTelefon (0331) 966-1880E-Mail: presse@afd-fraktion.brandenburg.deZur Nachrichtenzentrale der AfD-Fraktion Brandenburg:https://www.presseportal.de/nr/130777Soziale Medien:Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktionIm Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.deBei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBBBei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell