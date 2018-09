Potsdam (ots) -Bislang können Bürgermeister zwar für den Kreistag kandidieren,doch ihr Mandat dürfen sie in Brandenburg nicht annehmen. Das willdie SPD vor den kommenden Wahlen ändern, um wohl vor allem der AfDStimmen abzujagen. Der Geschäftsführer des Städte- undGemeindebundes, Jens Graf, meint, es sei "inkonsequent, wenn mansagt, die kommen auf die Listen und dürfen ihr Mandat dann nichtannehmen."Der rechtspolitische Sprecher der AfD-Fraktion im BrandenburgerLandtag, Thomas Jung, meint dazu:"Der SPD ist offensichtlich jedes Mittel recht, um sich angesichtsdramatisch sinkender Umfragewerte wenigstens noch in den Landkreisenein wenig Einfluss zu erhalten. Da müssen dann die Bürgermeister ran- die letzten vertrauten Gesichter der SPD in den Regionen desLandes. Aber das Vorhaben lässt sich zu leicht durchschauen: Regelnzu ändern, weil man weiß, dass man verliert, ist unsportlich. Wer,wie die AfD, wirkliche Inhalte zu bieten hat, braucht keineWahlrechtsänderungen und keine Schummeleien. Daran sollte sich diebald ehemalige Regierungspartei SPD ein Beispiel nehmen."Pressekontakt:Detlev FryeTelefon (0331) 966-1880E-Mail: presse@afd-fraktion.brandenburg.deZur Nachrichtenzentrale der AfD-Fraktion Brandenburg:https://www.presseportal.de/nr/130777Soziale Medien:Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktionIm Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.deBei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBBBei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell