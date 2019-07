Potsdam (ots) - Der junge Syrer (20), der die Cottbuser Oma Gerda(82) zuhause Überfallen, ausgeraubt und getötet haben soll, wurde vomCottbuser Landgericht ohne Prozess nach zwei Jahren und vier MonatenUntersuchungshaft freigelassen. Grund: Das Verfahren dauert zu lange.Bereits der dritte Skandal-Fall in Brandenburgs überlasteter Justizunter dem linken Minister Ludwig.Der rechtspolitische Sprecher der AfD-Fraktion im LandtagBrandenburg, Thomas Jung, meint dazu:"Der nächste Justiz-Skandal für Rot-Rot unter Woidke. Wieder warder Tatverdächtige ein Zuwanderer. Da dem tatverdächtigen Syrer mehrals zehn Jahre Haft drohen, sehe ich hier deutliche Fluchtgefahr,egal was er oder sein Anwalt versichern. Die Gründe für dieProzessverschleppung, dass angeblich die Ermittlungsakteunvollständig sei oder Beweisstücke mehrfach nummeriert oder derenFundorte widersprüchlich, halte ich für vorgeschoben. Einenmutmaßlichen Raubmörder freizulassen, halte ich für eineunvertretbare Gefährdung. Warum man in Brandenburg mutmaßliche Mörderund Brandstifter freilässt und nicht schnell verurteilt, bleibt mirein Rätsel. Rot-Rot hat die Justiz kaputt gespart. Es wirdallerhöchste Zeit, dass diese verheerende Politik ein Ende findet."Pressekontakt:Detlev FryeTelefon (0331) 966-1880E-Mail: presse@afd-fraktion.brandenburg.deZur Nachrichtenzentrale der AfD-Fraktion Brandenburg:https://www.presseportal.de/nr/130777Soziale Medien:Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktionIm Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.deBei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBBBei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell