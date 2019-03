Finanztrends Video zu



Potsdam (ots) - Wieder werden mutmaßliche Straftäter wegen zulanger Strafverfahren aus der Untersuchungshaft freigelassen. Diesmalgeht es um vier Syrer (21-40 Jahre), die im August 2018 einen Club inFrankfurt (Oder) brutal überfallen haben sollen. Wieder einmal liegtes an der überlasteten Justiz, die die sechsmonatige Prüfungsfristnicht eingehalten hat. Justizminister Ludwig (Linke) unternimmtdagegen nichts, während sich die Personallage weiter verschlimmert.Bis 2030 gehen mehr als die Hälfte aller Richter und Staatsanwälte inden Ruhestand.Der rechtspolitische Sprecher der AfD-Fraktion im LandtagBrandenburg, Thomas Jung, erklärt dazu:"Es reiht sich gerade bei der Migrantengewalt ein rot-roterSkandal an den nächsten. Zunächst kommen meist vermeintliche'Flüchtlinge' illegal in unser Land, sie randalieren mutmaßlichmehrfach mit Messern und Eisenstangen, bedrohen Menschen in ihrerUnversehrtheit. Dann kündigt ein linker Oberbürgermeister inFrankfurt (O.) vollmundig deren Abschiebung an. Dann passiert ganzlange nichts. Und im Endeffekt müssen mutmaßliche Islamisten wiederfreigelassen werden, weil der linke Justizminister es nicht schafft,für genug Personal in seinen Gerichten zu sorgen. Ganz deutlich:Mutmaßlich gefährliche Gewalttäter sind jetzt wieder frei auf denStraßen von Frankfurt (Oder) unterwegs. Was ist aus diesem Land unterRot-Rot geworden? Es ist höchste Zeit für eine echte politischeWende, nach der Straftäter nicht mehr über unsere Ordnungshüter undGerichte lachen."