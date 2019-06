Potsdam (ots) - Ein afghanischer Bewohner (23) einerAsylbewerberunterkunft in Fürstenberg (Oberhavel) soll versuchthaben, die Tür zum Zimmer zweier syrischer Asylbewerber anzuzünden.Die Polizei nahm den Mann vorläufig fest. Die Beamten gehen nachersten Ermittlungen von einem "fremdenfeindlichen Motiv" aus.Der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im LandtagBrandenburg, Thomas Jung, meint dazu:"Wenn in einem Flüchtlingsheim ein Afghane gegen zwei Syrervorgeht, zählt das bei uns also als 'Fremdenfeindlichkeit'. Das lässttief blicken hinsichtlich der Genauigkeit der Polizeistatistik undder Vorkommnisse, die immer wieder als Rechtfertigung fürmillionenschwere Landesprogramme zur Bekämpfung vermeintlicher'Fremdenfeindlichkeit' herangezogen werden. Eine solche Meldung gibttiefe Einblicke in die einseitige, politische Wertung polizeilichermittelter sog. 'Fakten'. Ich finde, wir sollten in Zukunftvorbehaltloser volle Namen und die Herkunft der Täter inPolizeimeldungen und Medien nennen, um den Bürgern klareZusammenhänge zu vermitteln und nicht einseitige politischePropaganda zu unterstützen."Pressekontakt:Detlev FryeTelefon (0331) 966-1880E-Mail: presse@afd-fraktion.brandenburg.deZur Nachrichtenzentrale der AfD-Fraktion Brandenburg:https://www.presseportal.de/nr/130777Soziale Medien:Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktionIm Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.deBei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBBBei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell