Potsdam (ots) - EU-Mitgliedstaaten können straffälligenAsylbewerbern den Flüchtlingsstatus aberkennen, wenn diese eineGefahr für die allgemeine Sicherheit darstellen. Das urteilte jetztder Europäische Gerichtshof (EuGH) (AZ: C-391/16, C-77/17 undC-78/17).Allerdings haben diese Kriminellen weiter Anspruch auf Schutzdurch die Genfer Konvention. Gerichte in Belgien und Tschechienriefen den Gerichtshof an. In den beiden Ländern hatten Asylbewerberdagegen geklagt, dass ihnen wegen besonders schwerer Straftaten derFlüchtlingsstatus verweigert beziehungsweise aberkannt wurde.Der rechtspolitische Sprecher der AfD-Fraktion im LandtagBrandenburg, Thomas Jung, erklärt dazu:"Das Urteil ist ein Skandal, denn es räumt gewalttätigenAsylbewerbern ein Bleiberecht auch hier in Brandenburg ein. DasSchlupfloch, nach der Genfer Konvention doch hier bleiben zu können,muss sofort geschlossen werden. Für Deutschland und Brandenburg heißtdie aktuelle Rechtslage: Die Bundesländer bleiben auf dem Problemsitzen und müssen mit den gewaltbereiten Asylbewerbern leben - dasalles nur wegen Diktats der EU - auch in der Rechtsprechung."