Potsdam (ots) - Trotz intensiver Polizeipräsenz kommt Cottbusnicht zur Ruhe. So rotteten sich am Mittwochabend gegen 19.15 Uhr inder Spreegalerie rund 20 Personen mit Migrationshintergrund zusammenund bepöbelten Passanten. Aus dieser Gruppe heraus schlug ein23-jähriger Syrer mit einem Gürtelschloss wild um sich. Jetztermittelt die Polizei wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung,Beleidigung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.Der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im LandtagBrandenburg, Thomas Jung, meint dazu:"Wenn sich renitente, gewaltbereite und gewalttätige Muslimezusammenrotten, um Cottbuser zu gefährden, dann ist das ein klaresZeichen einer gescheiterten Integration. Diese Menschen wollen keineIntegration. Also sollten wir sie auf schnellstem Wege wieder dorthinzurückschicken, wo sie herkamen. Der Bürgerkrieg in Syrien istbeendet. Das Land Brandenburg muss mit einer schnellen undkonsequenten Remigration diesen jungen Männern die Chance zurIntegration in ihrer syrischen Heimat geben."