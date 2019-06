Potsdam (ots) - In Brandenburg, NRW, Berlin, Bremen undNiedersachsen gehen die Behörden massiv gegen die verbrecherischenAngehörigen arabischer Großfamilien vor. Ein AfD-Antrag im Bundestagsoll nun eine Gesamtstrategie zur Bekämpfung der Clankriminalitätunter Federführung des Bundeskriminalamtes in enger Abstimmung mitden Landeskriminalämtern fördern, um die grundlegenden Prinzipien desRechtsstaates zu retten.Der rechtspolitische Sprecher der AfD-Fraktion im BrandenburgerLandtag, Thomas Jung, meint dazu:"Die Beschlagnahme krimineller Vermögenswerte wie Nobelkarossenoder Immobilien kann nur ein Anfang sein. Mieteinkünfte illegalerworbener Wohnungen und anderer Immobilien müssen ebenfallsherangezogen werden. Jeder deutsche Steuerhinterzieher wird hartbestraft, doch um Clanmitglieder machen die Fahnder immer noch einengroßen Bogen. Ich fordere Brandenburgs Verfassungsschutz auf, hier inenger Abstimmung mit Bundeskriminalamt, Zoll und den Finanzbehördeneine Gesamtstrategie gegen illegal wirtschaftende ausländische Clanszu erarbeiten. Jährliche Statistiken über Personenumfang, kriminellesVerhalten von Mitgliedern in Clanfamilien sollen zu einemBundeslagebild zusammengefügt werden, um eine effizienteKriminalitätsbekämpfung aller Clanstrukturen - nicht nur dertürkischen, kurdischen, libanesischen oder arabischen - zugarantieren. Es geht um die Kapitulation unserer rechtsstaatlichenPrinzipien. Wir müssen sie retten."Pressekontakt:Detlev FryeTelefon (0331) 966-1880E-Mail: presse@afd-fraktion.brandenburg.deZur Nachrichtenzentrale der AfD-Fraktion Brandenburg:https://www.presseportal.de/nr/130777Soziale Medien:Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktionIm Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.deBei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBBBei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell