Potsdam (ots) -CDU-Fraktionschef Senftleben hat einen 87 Seiten dicken Vorschlageines neuen Polizeigesetzes vorgelegt. Den Inhalt hat er weitgehendbei der AfD abgeschrieben: Mehr Befugnisse für die Polizei bei derverdeckten Online-Durchsuchungen auf Computern von Verdächtigen, dieSchleierfahndung im ganzen Land und mehr Videoüberwachung und dieEinführung der elektronischen Fußfessel für Terror-Gefährder.Der rechtspolitische Sprecher der AfD-Fraktion im LandtagBrandenburg, Thomas Jung, meint dazu:"Von A bis Z abgeschrieben bei der AfD, was da der CDU-Chef sohinlegt. Bei der Einführung biometrischer Erkennungsprogramme, dienebenbei sehr effizient sind und hunderte von Beamten entlastenkönnten, ist er noch nicht ganz so weit. Allerdings werden diemeisten dieser Vorschläge ausgerechnet von jener Partei abgelehnt,mit der er noch vor kurzem koalieren wollte und von der er sich jetzt- nach Merkel-Rüffel - scheindistanziert: Der Linken! So scheint mirder Gesetzentwurf jetzt nun auch noch ein strategisches Angebot andie SPD zu sein. Sollte SPD-Innenminister Schröter sich bis zur Wahldamit Zeit lassen, zeigt das nur einmal mehr, um was es denAltparteien in Wirklichkeit geht: Um Machterhalt - egal mit wem. Abernicht um die Sicherheit der Bürger oder um die Polizei."