Potsdam (ots) -Nach dem islamistisch motivierten Gewaltausbruch im Club "LeFrosch" in Frankfurt (Oder) ist der zweite Hauptverdächtigefestgenommen worden. Gegen den ersten, den 20 Jahre altenmutmaßlichen Haupttäter, lag bereits ein Haftbefehl wegengefährlicher Körperverletzung vor. Jetzt sollen beide Migrantenabgeschoben werden. Der Brandenburger Flüchtlingsrat stellt sichgegen die Abschiebung mit der Begründung, die Taten seien nichtrestlos aufgeklärt, die jungen Männer noch nicht verurteilt: - underklärt: "Asyl ist ein Grundrecht, das auch dann nicht verwirktwerden kann, wenn jemand straffällig geworden ist."Der rechtspolitische Sprecher der AfD-Fraktion im LandtagBrandenburg, Thomas Jung, meint dazu: "Offensichtlich haben dieHerrschaften vom Brandenburger Flüchtlingsrat die Brisanz der Lagegenauso wenig erkannt, wie den Sinn und Inhalt des Grundgesetzes. ImGrundgesetz geht es in erster Linie um den Schutz der Grundrechtealler Bürger. Dieser ist durch straffällige Menschen, dieislamistische Morddrohungen ausstoßen und Menschen körperlichenSchaden zufügen, ernsthaft gefährdet. Wir haben uns im Bundestagdafür eingesetzt, dass solche Menschen sofort ihr Anrecht auf Asylverlieren und eine Abschiebung per Verfügung auch ohne Urteil möglichist. Altparteien und unverantwortliche Tagträumer haben das bisherverhindert. Abschiebung ist die einzige Antwort auf Migrantengewalt."Pressekontakt:Detlev FryeTelefon (0331) 966-1880E-Mail: presse@afd-fraktion.brandenburg.deZur Nachrichtenzentrale der AfD-Fraktion Brandenburg:https://www.presseportal.de/nr/130777Soziale Medien:Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktionIm Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.deBei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBBBei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell