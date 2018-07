Thomas Jung: Brandbekämpfung - Technik und Konzepte fehlen - Roter Innenminister läuft Entwicklung hinterher (FOTO)

Potsdam (ots) -Nach den erfolgreich gelöschten Waldbränden bei Jüterbog undFichtenwalde ist es nötig, Zwischenbilanz zu ziehen undVerbesserungsvorschläge zu überdenken.Der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im LandtagBrandenburg, Thomas Jung, meint dazu:"Meinen allerhöchsten Respekt und tiefen Dank für all dieBrandenburger Feuerwehrleute, die in den letzten Tagen mit ihremselbstlosen und lebensbedrohlichen Einsatz Schlimmeres verhinderthaben. Wir müssen jetzt sofort Geld in die Hand nehmen und besondersfür die Bewältigung von Landschaftsbränden spezielle Ausrüstung undAusbildungslehrgänge organisieren. Oftmals fehlt leichteSchutzbekleidung. Viele Kameraden liefen mit nacktem Oberkörper insFeuer. Wir brauchen sofort leichte, schnell einsetzbareSchutzbekleidung, leichten Atemschutz und vor allem mehr flexibeleinsetzbare Löschfahrzeuge, um auch mehrere Stunden großer Hitzetrotzen zu können. Löschflugzeuge etwa fehlten bisher in Brandenburgganz. Hier muss rasch ein überregionales Konzept her, dass auch aufdie Wälder und Heideregionen Brandenburgs abgestimmt ist. Auch hierläuft der rote Innenminister der Entwicklung wieder hinterher."Pressekontakt:Detlev FryeTelefon (0331) 966-1880E-Mail: presse@afd-fraktion.brandenburg.deSoziale Medien:Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktionIm Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.deBei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBBBei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell