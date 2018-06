Potsdam (ots) -Nach den massiven Ausschreitungen und Messerangriffen vonAsylbewerbern in Cottbus hat der CDU-Oberbürgermeister Kelch eineWaffenverbotszone in Teilen der Stadt gefordert. InnenministerSchröter (SPD) erklärte, dass die Möglichkeit einer solchen Zonederzeit geprüft werde. Erst am Dienstagabend kam es Cottbus erneut zumassiven Gewalttaten zwischen Asylbewerbern aus Afghanistan,Tschetschenien und Syrien. Aufgrund dieser Gewaltexzesse warensämtliche verfügbaren Polizeikräfte der Polizeidirektion Süd, derBereitschaftspolizei und ein Polizeihubschrauber im Einsatz.Der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im LandtagBrandenburg, Thomas Jung, meint dazu:"Es ist schon traurig, dass wir wegen militanter Zuwanderer extraWaffenverbotszonen ausweisen müssen. Eigentlich versteht es sich vonselbst, sich in einem friedlichen Land ohne Waffen zu integrieren.Die, die das nicht verstehen, sollten sofort abgeschoben werden. DieSituation ist sowieso grotesk: Während die Wohnsitzauflage gegeneinen 15-jährigen Syrer nach dessen Messerangriff auf ein älteresEhepaar in Cottbus aufgehoben wird und der Täter somit die Stadtnicht verlassen muss, sollen die rechtstreuen Legalwaffenbesitzergegängelt und bevormundet werden. Die Diskussion umWaffenverbotszonen zeigt ebenso wie das bereits bestehendeAlkoholverbot die völlige Hilflosigkeit der Altparteien beim Umgangmit der Kriminalität von Asylbewerbern in Cottbus. Es ist nichthinnehmbar, dass immer wieder die einheimische Bevölkerung mitVerboten und Gängelungen dafür bezahlen muss, dass die Altparteienbeim Thema Abschiebungen, Grenzschutz und Kriminalität ihre Arbeitnicht machen."Pressekontakt:Lion EdlerReferent für Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel.: 0171 - 5654618Mail: presse@afd-fraktion-brandenburg.deOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell