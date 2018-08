Thomas Jung: Den Beamten fehlt das Geld, mir die Worte (FOTO)

Potsdam (ots) -Das Land Brandenburg schuldet den 600 Beamten derBereitschaftspolizei mehr als eine Viertelmillion Euro. Es geht umdie seit 1. Januar 2018 eingeführte Erschwerniszulage in Höhe von 60Euro pro Monat für Bereitschaftspolizisten. Angeblich gab es einePanne im Finanz-Ressort.Der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im BrandenburgerLandtag, Thomas Jung, meint dazu: "Während sich der roteInnenminister brüstete, er werde die bundesweit am zweitschlechtestenbezahlte Polizei nun besser entlohnen, kam auf dem Konto derPolizisten mit Ausnahme der SEK-Kollegen nichts an. Ende Juli standengegenüber den Beamten 252 000 Euro aus, Ende August sind es 288 000Euro. Was soll man dazu noch sagen? Den Beamten fehlt das Geld, mirdie Worte!"Pressekontakt:Detlev FryeTelefon (0331) 966-1880E-Mail: presse@afd-fraktion.brandenburg.deZur Nachrichtenzentrale der AfD-Fraktion Brandenburg:https://www.presseportal.de/nr/130777Soziale Medien:Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktionIm Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.deBei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBBBei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell