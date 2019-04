Potsdam (ots) - Ziel des neues Bundesgesetzes ist es,Abschiebungen zu erleichtern. So soll es künftig möglich sein,Ausländer, die Deutschland verlassen müssen, im normalen Strafvollzugzu inhaftieren, damit diese ihre Abschiebung nicht verhindern können.Brandenburgs Linke lehnt das ab. In Brandenburg scheiterte bishermehr als jede zweite Abschiebung.Der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im LandtagBrandenburg, Thomas Jung, meint dazu:"Es ist in Brandenburg bisher lächerlich einfach, eine Abschiebungdurch die Kreise und Kommunen zu verhindern, da Informationen darüberrasch durchsickern. Besonders dann, wenn viele Behörden einfach nichtmitmachen und geltendes Recht ignorieren. Das muss in Brandenburgzentral organisiert und mit den Bundesbehörden koordiniert werden.Asylunberechtigte müssen viel schneller bereits aus den vierErstaufnahmen abgeschoben werden. Ich erwarte von SPD-InnenministerSchröter, dass er sich bei der Unterbringung im Strafvollzug an dasneue Gesetz hält und sich gegen die Linke durchsetzt."Pressekontakt:Detlev FryeTelefon (0331) 966-1880E-Mail: presse@afd-fraktion.brandenburg.deZur Nachrichtenzentrale der AfD-Fraktion Brandenburg:https://www.presseportal.de/nr/130777Soziale Medien:Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktionIm Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.deBei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBBBei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell