Thomas Hölck: Großer Erfolg der Aktionswoche Handwerk

In der Zeit vom 22. bis zum 29.05.2018 absolviertenalle 21 Abgeordneten der SPD-Landtagsfraktion eintägige Praktikas inHandwerkbetrieben in ganz Schleswig-Holstein. Zum Abschluss dererfolgreichen Veranstaltungsreihe erklärt der wirtschaftspolitischeSprecher der SPD-Fraktion, Thomas Hölck:"Handwerk hat einen goldenen Boden: Davon konnten wir uns währendunserer Aktionswoche Handwerk einmal mehr überzeugen. Die SPD stehtfür eine mittelstandsfreundliche und handwerksorientierteWirtschaftspolitik. Handwerksbetriebe leisten nicht nur gute Arbeit,auch einen bedeutenden Beitrag zu unserer regionalenWirtschaftsentwicklung. Darüber hinaus erfüllen sie alsAusbildungsbetriebe auch einen wichtigen gesellschaftlichen Auftrag,denn sie geben jungen Menschen eine Lebensperspektive. Dabei gewinntdas Handwerk seinen Fachkräftenachwuchs durch eigene Ausbildung.Durch die Praktikas wurde noch einmal besonders deutlich, dassordentliche und einheitliche Tariflöhne über Ländergrenzen hinweg dieBasis sind, um den Handwerksberuf attraktiv zu halten.Mittelstandsfreundliche Politik und gute Arbeit schließen sichnicht aus, sondern bedingen einander! Deshalb muss unser politischesZiel weiter sein, sich für flächendeckende, gute Tariflöhneeinzusetzen. Da diese Veranstaltungsreihe ein großer Erfolg war undwir viele Inspirationen, aber auch Anregungen für unser politischesHandeln mitnehmen konnten, haben wir beschlossen, in Zukunftregelmäßiger solche Aktionswochen durchzuführen.