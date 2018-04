Thomas Hölck: Antrag ist schlecht durchdacht

Kiel (ots) - TOP 9: Versorgung mit Sand und Kies sicherstellen(Drs-Nr.: 19/593)Bereits 2001 befasste sich der Landtag mit der Sicherung derVersorgung der schleswig-holsteinischen Bauwirtschaft durch denRohstoff Kies (Antrag: Drs. 15/1250 der FDP-Fraktion). Damals wurdeeine Gesamtfläche von geologisch erfassten Lagerstätten und Vorkommenvon etwa 7 % der Landesfläche (1.100 km2) durch das damaligeMinisterium für Wirtschaft, Technologie und Verkehr angegeben. Einevorsichtige Prognose des Ministeriums sah demnach eine Bedarfsdeckungan Kies und Sand für die kommenden 50 Jahre als gegeben an. Seit 2001ist die jährliche Förderung von Sand und Kies in ganzSchleswig-Holstein um etwa 20 % (Statistisches Landesamt und LübeckerNachrichten) gestiegen (von etwa 14 Mio Tonnen auf rund 17 MioTonnen). Dieser Anstieg der Nachfrage ist unter anderem durch denBauboom der letzten Jahre zu erklären. Die Nachfrage an hochwertigemLockergestein ist hoch - zum Teil zu hoch, was in der Vergangenheitunter anderem in Berlin und Hamburg zu Lieferengpässen wieBauverzögerungen geführt hat. Lieferengpässe hat es in derVergangenheit immer mal wiedergegeben. Man kann den Baufortschritt ineiner Region nicht mit den bestehenden Kapazitäten abstimmen.Preisanstiege in Folge langer Transportstrecken schadet weiterhinnicht nur der Baubranche, sondern auch den öffentlichenAuftraggebern. Dies gilt es zu verhindern. Vor allem gilt, der Bauvon bezahlbarem Wohnraum braucht bezahlbare Baustoffe. Wie deckensich nun die geologisch erfassten Lagerstätten mit dem Auftreten vonLieferengpässen? Nicht alle Lagerstätten sind für den Abbauzugänglich. Unter andrem sind Oberflächenversiegelung durchBesiedlung und Infrastruktur begrenzender Faktor, aber auchLandschafts- wie Gewässerschutzgebiete reduzieren die nutzungsfähigenFlächen. An diesen Orten ist der Abbau nur begrenzt möglich oder ganzausgeschlossen.Die Genehmigung neuer Gewinnungsstätten steht demnach grundlegendin Konkurrenz zu bestehenden Schutzgebieten. Für eine Neuausweisungmuss eine Dringlichkeit aufgezeigt werden - wonach die Sicherung desAbbaus von oberflächennahen Rohstoffen absolut vorrangig zu bewertenist. Dies hat einen weitreichenden Einfluss auf die Erstellung vonRegionalplänen, denn hier geht es um die Veränderung vonVorranggebieten für mögliche Abbaugebiete. Denn die Sicherstellungder Versorgung der Bauwirtschaft mit dem Rohstoff Kies ist mit einemVerbrauch von Flächen verbunden. Im Speziellen soll es hier ja um denStatus von Landschaftsschutzgebieten gehen: Diese sind in ersterLinie rechtsverbindlich festgesetzte Gebiete, in denen ein besondererSchutz von Natur und Landschaft erforderlich ist. Die bestehendenSchutz-Instrumentarien - sprich die Vielzahl anLandschaftsschutz-Verordnungen gewähren, dass die regional sehrverschiedenen historischen oder traditionellen Kultur- undÖkologielandschaften erhalten bleiben. Die Ausbeutung derRohstoffquellen muss also durch übergeordnete Gründe klar dargelegtwerden und das ist gut so. Der AfD Antrag vereinfacht an dieserStelle, wenn Sie von Angleichen bestehender Verordnungen fürLandesschutzgebiete fordern. Die Kreis-Ebene ist hier besonders indie Diskussion mit einzubinden, da am Ende die Genehmigungskompetenzin der Zuständigkeit der Kreise und kreisfreien Städte als untereNaturschutz- oder Wasserbehörden liegen. Diese Kompetenz-Ebene dürfenSie nicht vernachlässigen! Seriös wäre es, sich zunächst einendetaillierten Überblick über den Sachstand zu verschaffen und dannüber Entscheidung zu verhandeln. Klärung bedarf es unter anderem beiden von Ihnen angeführten Notwendigkeiten der Versorgungssicherheitdurch Rohstoff-Importe, den Lieferverflechtungen über dieLandesgrenzen hinaus und eine Prüfung bestehender Kapazitätsreserven.Zum letzt-genannten Punkt ist bereits ein Gutachten von derLandesregierung in Auftrag gegeben. Aus den Erkenntnissen ließe sichabschätzen, ob die Aufrechterhaltung des status quo - derlangfristigen Versorgungssicherheit ohne Lieferengpässe möglich ist,oder ob die Suche nach neuen Vorranggebieten erforderlich ist.Den Antrag der AfD lehnen wir aus den dargestellten Gründen ab. -Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.Pressekontakt:Pressesprecher: Heimo Zwischenberger (h.zwischenberger@spd.ltsh.de)Original-Content von: SPD-Landtagsfraktion SH, übermittelt durch news aktuell