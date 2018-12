Sindelfingen (ots) -EXKLUSIVINTERVIEW MIT THOMAS HITZLSPERGERAnmoderation:Winterpause in der Bundesliga? Langeweile muss da gar nicht erstaufkommen. Denn wie schon in den letzten 28 Jahren findet in denersten Tagen des neuen Jahres der Mercedes-Benz JuniorCup statt. Inder Halle treffen acht ausgewählte U19-Teams aus dem In- und Auslandaufeinander. In Gruppe A sind dieses Mal der FC Bayern München, SKRapid Wien, der Titelgewinner aus dem vergangenen Jahr, Hertha BSCund die Glasgow Rangers dabei. In Gruppe B spielen der FC Liverpool,Atlanta United, der FC Schalke 04 sowie der VfB Stuttgart.Titelverteidiger Hertha BSC wird alles daransetzen, den Vorjahressiegzu wiederholen. Das ist nicht nur Jugendfußball auf hohem Niveau,sondern auch die Gelegenheit, bereits heute die Stars von morgen zusehen. Wir haben Thomas Hitzlsperger,VfB-Stuttgart-Präsidiumsmitglied auf der heutigen (11.12.)Pressekonferenz im Mercedes-Werk Sindelfingen interviewt.1. Frage: Herr Hitzlsperger, für Sie hat der JuniorCup einen ganzbesonderen Reiz: Hallenturnier - das ist schneller Fußball aufkleinem Feld. Was sind noch die Besonderheiten? Es ist natürlichschon, weil es Kleinfeld ist, weil weniger Spieler auf dem Feld sind,gibt es zum Großfeld marginale Unterschiede. Aber natürlich kann manerkennen, wenn man erfahren ist, wie die Spieler technisch draufsind, wie sie sich verhalten, auch taktisch. Es gibt viel zu erkennenin so kleinen Formen, es sind mehr Zweikämpfe, die stattfinden. Mankann sehr gut erkennen, wie ein Spieler funktioniert imZweikampfverhalten, wie die Technik ist. Ich finde, deswegen istHallenfußball sehr, sehr interessant. Trotzdem wissen auch die bestenLeute, wie sowas übertragbar ist aufs Großfeld. Aber Talente sindviele da. (0'30)2. Frage: Sie werden natürlich Ihrem VfB die Daumen drücken. Aberdie Stuttgarter mal ausgenommen. Wer gilt für Sie als Geheimtipp beimTurnier? Atlanta United sind zum ersten Mal dabei, ich hab den Clubschon einmal besuchen dürfen. Tolle Arbeit, die dort in Georgia,Atlanta, geleistet wird. Das würde ich denen gönnen, wenn meine Jungsdas nicht packen. (0'10)3. Frage: Den jungen Spielern ist ja durchaus bewusst, dass hierin Sindelfingen auf sie geschaut werden wird. Talentscouts sitzen aufden Plätzen. Wie fühlt sich ein Teilnehmer beim Mercedes-BenzJuniorCup? Sich zu messen mit den Besten und dann auch Beobachtung,die Öffentlichkeit schaut zu, das ist die Vorstufe zum Profi-Fußball.Man kriegt ein Gefühl dafür, wenn man den Freunden sagt, hey, ich binim Fernsehen, und dann muss man auch mal Leistung abliefern, das istnicht mehr nur auf dem Trainingsplatz oder vor 200, 300 Zuschauern,sondern das ist vor größerem Publikum. Und diese Erwartungshaltungjetzt schon erfüllen zu müssen, ist für manche eine großeHerausforderung. (0'22)4. Frage: Sie sind zwar erst seit knapp einem Jahr in dem Bereichaktiv. Dennoch haben Sie schon gute Einblicke. Wie ist es um dieNachwuchsförderung im deutschen Fußball bestellt? Das, was ich jetzterlebt habe, sind junge, engagierte Kids, die Profis werden wollen,die viel investieren, die den straffen Wochenplan haben, es ist wenigZeit für Freizeit. Aber das Ziel Profi zu werden treibt sie alle an.Deswegen wollen wir auch nicht zu viel abverlangen und immer dasBewusstsein schärfen, dass wenn es mit dem Fußball nicht klappt, esnatürlich noch ein weiteres Leben gibt, das lebenswert ist, dass wirdie Persönlichkeit weiterentwickeln und die Jungs vorbereiten auf dasLeben, das danach kommt. (0'28)5. Frage: Noch eine Frage zur Situation des VfB Stuttgart imKeller der Fußball-Bundesliga kurz vor der Winterpause. WelcheHoffnung haben Sie für den Verein? Es ist so, dass wir noch sehrviele Spiele haben, um auch rauszukommen. Wir haben auch dieÜberzeugung, dass es so kommen wird. Aber jeder Spieler muss auchverstehen, dass es eine ernste Lage ist. Wir haben den Anspruch alsVfB Stuttgart in der Bundesliga zu sein und nicht wieder abzusteigen.Wir müssen dem Trainer den Rücken stärken, das tun wir im Verein. Wirmüssen dafür Sorge tragen, dass da auch Ruhe herrscht, denn die Fanssind natürlich unzufrieden. Aber wir als Verein, alle, diemitarbeiten, müssen für diese Ruhe sorgen. Dann nur kann der Trainerauch bestmögliche Arbeit abliefern und ich bin da sehr optimistisch,dass es nach oben gehen wird. (0'30)Abmoderation:Thomas Hitzlsperger, VfB-Präsidiumsmitglied und zuständig für denNachwuchs. Er freut sich schon auf die Teilnahme seiner Jugend beimMercedes-Benz JuniorCup, der am 5. und 6. Januar im SindelfingerGlaspalast stattfindet.Pressekontakt:Ansprechpartner:Mercedes-Benz, Claudia Merzbach, Jan Weber, 0711 17 95379all4radio, Andreas Albrecht, 0711 3277759 0Original-Content von: Mercedes-Benz, übermittelt durch news aktuell