Berlin (ots) - Die Linken-Bundestagsabgeordnete Sabine Zimmermannhat die Zeitarbeit als "Motor für Niedriglohnbeschäftigung inDeutschland" bezeichnet und Zeitarbeitnehmer "Beschäftigte zweiterKlasse" genannt. Thomas Hetz, Hauptgeschäftsführer desBundesarbeitgeberverbandes der Personaldienstleister (BAP), wies einesolche Behauptung als unsachlich zurück:"Mit ihren Äußerungen zur Zeitarbeit ignoriert Frau Zimmermanneindeutig die Fakten und diskriminiert letztlich hunderttausendeMitarbeiter. Zeitarbeit ist kein Beschäftigungsverhältnis zweiterKlasse. Im Gegenteil: Zeitarbeitnehmer sind ganz normaleArbeitnehmer, mit denselben Rechten und Pflichten wie andereBeschäftigte auch. Sie unterliegen vollständig dem allgemeinendeutschen Arbeitsrecht mit all seinen Schutzfunktionen. Schon ausdiesem Grund kann von 'Beschäftigungsverhältnis zweiter Klasse' nichtdie Rede sein. Darüber hinaus hat die Zeitarbeit immer wiederbewiesen, dass sie Gruppen mit nur wenigen Chancen im Berufsleben inden Arbeitsmarkt integrieren kann. 2016 waren 50 Prozent derZeitarbeitskräfte bis zu einem Jahr ohne Arbeit und 18 Prozent sogarlänger als ein Jahr arbeitslos oder noch nie vorher beschäftigt. DieZeitarbeit hat somit einmal mehr gezeigt, welch wichtiges Instrumentfür die Arbeitsmarktintegration sie ist. Hier von Zweitklassigkeit zusprechen ist diffamierend.Im Übrigen ist die Zeitarbeit eine Dienstleistungsbranche mit ganznormalen Löhnen. Mittlerweile liegen die Tarifentgelte der Zeitarbeitdurchweg über dem allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn. Denn zwischendem ersten Halbjahr 2010 und dem zweiten Halbjahr 2016 sind die Löhnein der Zeitarbeit in der untersten Entgeltgruppe um 22 Prozent imWesten und um 32,4 Prozent im Osten gestiegen. Nach dem neuenTarifabschluss werden Zeitarbeitskräfte, die einfachste Tätigkeitenausführen und deshalb in der untersten Entgeltgruppe eingruppiertsind, bis zum Ende der Laufzeit des Tarifvertrages 2019 im Westensogar 34 Prozent und im Osten sogar 50,5 Prozent mehr verdienen als2010 - ohne die Branchenzuschläge einzurechnen. Gut qualifizierteZeitarbeitnehmer können mit Branchenzuschlägen bis zu 30,75 EuroBrutto-stundenlohn verdienen, übertariflich ist selbstverständlichauch mehr möglich.Mit solchen Aussagen von vorgestern wird Menschen, die es amArbeitsmarkt schwer haben, nicht geholfen. Die Linke sollte endlichakzeptieren, dass die Zeitarbeit ein unverzichtbares Instrument aufdem deutschen Arbeitsmarkt ist."