Berlin (ots) - Erst in der vergangenen Woche entschied dasBundesarbeitsgericht, dass es sich beim Einsatz von Krankenschwesterndes Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in einem von Dritten betriebenenKrankenhaus um Arbeitnehmerüberlassung handelt. Bereits vor dieserEntscheidung verständigten sich Arbeitsministerin Andrea Nahles unddas DRK auf eine Sonderregelung, nach der die für die gesamteZeitarbeitsbranche kürzlich eingeführte Höchstüberlassungsdauer von18 Monaten nicht gilt. Thomas Hetz, Hauptgeschäftsführer desBundesarbeitgeberverbandes der Personaldienstleister (BAP), hältdiese Ungleichbehandlung für willkürlich und höchst fragwürdig:"Mit der Ausnameregelung für DRK-Schwestern räumtBundesarbeitsministerin Nahles die Unzumutbarkeit des neuenArbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) selbst ein und beweist, dasses nicht tragbar ist. Darüber hinaus gelten die Sonderregelungen janicht nur für die Schwesternschaft des DRK, sondern auch füröffentlich-rechtliche und konfessionelle Arbeitgeber. Es liegt nahe,dass diese Regelungen gegen das grundgesetzlicheGleichbehandlungsgebot verstoßen. Diese willkürliche Einteilung ingute und schlechte Zeitarbeit ist eine Farce. Statt immer mehrAusnahmen und Einschränkungen für eine vermeintlich guteArbeitnehmerüberlassung zu machen, sollte der Gesetzgeber ein füralle Arbeitgeber, die Arbeitnehmerüberlassung betreiben, geltendes,rechtssicheres und ohne unnötige Einschränkungen handhabbares AÜGschaffen. Dafür setzt sich der BAP kontinuierlich gegenüber derPolitik ein. Solche Sonderregelungen beweisen einmal mehr, dass dieEinführung der Höchstüberlassungsdauer unnötig und kontraproduktivfür die Wirtschaft und die Arbeitnehmer ist. Abgesehen davon setztsich Ministerin Nahles damit eigenmächtig über die im vergangenenJahr vom Europäischen Gerichtshof getroffene Entscheidung hinweg,dass das AÜG im Falle der DRK-Schwestern anzuwenden ist."