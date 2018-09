Berlin (ots) - Thomas Hetz, Hauptgeschäftsführer desBundesarbeitgeberverbandes der Personaldienstleister e.V. (BAP),erklärt zu den von der Grünen-Bundestagsabgeordneten BeateMüller-Gemmeke vorgebrachten Äußerungen zur Zeitarbeit:"Es ist unfassbar, dass Frau Müller-Gemmeke schon wieder falscheBehauptungen zur Zeitarbeit aufstellt, die an den Fakten vorbeigehenund allesamt durch öffentlich zugängliche aktuelle Daten derBundesagentur für Arbeit (BA) widerlegt werden. Mitnichten 'sind dieZeitarbeitnehmer nie dauerhaft beschäftigt', sondern entgegen deralten Mär der Grünen ist das Gegenteil der Fall. So belegen dieZahlen der BA, dass fast drei Viertel der Personen, die durch einenJob in der Zeitarbeit ihre Arbeitslosigkeit beenden konnten, auchsechs Monate später noch sozialversicherungspflichtig beschäftigtwaren. Und nach 12 Monaten waren es immerhin noch 65 Prozent, dieweiterhin einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungnachgingen. Dies ist ein eindeutiger Beleg dafür, dass dieNachhaltigkeit von Beschäftigungsaufnahmen in der Zeitarbeit deutlichhöher ist, als es die Grünen gerne behaupten. Außerdem zeigen dieaktuellen Zahlen der BA darüber hinaus auch noch auf, dass die Dauerder Beschäftigungsverhältnisse von Zeitarbeitskräften in fast derHälfte aller Fälle ein Jahr oder länger beträgt.Die Fakten sprechen also eine völlig andere Sprache als dieGrünen. Daher sollte auch Frau Müller-Gemmeke endlich akzeptieren,dass die Zeitarbeit den Menschen tatsächlich Chancen auf einenachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt bietet, statt die Brancheständig haltlos zu diffamieren."Pressekontakt:Tobias HintersatzReferent Abteilung PresseMarketing | ÖffentlichkeitsarbeitBundesarbeitgeberverband derPersonaldienstleister e.V. (BAP)Universitätsstr. 2-3a10117 BerlinTelefon: +49 30 206098 - 30Telefax: +49 30 206098 - 70E-Mail: presse@personaldienstleister.deInternet: www.personaldienstleister.deOriginal-Content von: Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister e.V. (BAP), übermittelt durch news aktuell