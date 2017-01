Thomas Hengelbrock und Johanna Wokalek über ihre Künstler-Ehe

Hamburg (ots) - Thomas Hengelbrock (58) und Johanna Wokalek (41),das neue Lieblingspaar der Kulturszene, spricht diese Woche in GALA(Ausgabe 04/17, ab heute im Handel) über seine Künstlerehe: DerChefdirigent der Elbphilharmonie sagt über seine Frau: "Johanna istnicht nur meine Frau, sie ist auch meine engste künstlerischeVertraute. (...) Sie hat ja eine sehr große Erfahrung mit Film-undTheaterpremieren, und es ist herrlich, nicht nur über Proben undKonzerte zu reden, sondern auch, wenn der ganze Rummel drum herumsich verselbständigt, gemeinsam darüber zu lachen."Und Johanna Wokalek, Burg-Schauspielerin in Wien und bekannt ausKinofilmen wie "Die Päpstin" sagte nach der Premiere zu GALA: "Heutefühle ich mich wie ein Groupie. Ich habe sechs Jahre mit meinem Mannmitgefiebert. Jetzt erleben zu dürfen, dass das Programm, das erzusammengestellt hat, die Menschen so begeistert, (...) diesen Momentwerde ich mein Leben lang nicht vergessen."Pressekontakt:GALAPR / KommunikationTheda HarmsGruner + Jahr GmbH & Co KGTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: harms.theda@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell