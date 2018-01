Mainz (ots) -Große Gefühle am Sonntagnachmittag im ZDF. In dem Melodram "Amgrünen Rand der Welt", das am Sonntag, 7. Januar 2018, 14.45 Uhr, alsFree-TV-Premiere im ZDF zu sehen ist, wird eine eigensinnige, nachUnabhängigkeit strebende Frau von drei sehr unterschiedlichen Männernumworben. Thomas Vinterberg verfilmte den Roman von Thomas Hardy mitCarey Mulligan, Matthias Schoenaerts, Michael Sheen und TomSturridge.England 1870: Eine Erbschaft verhilft der jungen BathshebaEverdene (Carey Mulligan) zu einem selbstständigen Leben. Da begegnetBathsheba dem Soldaten Frank Troy (Tom Sturridge), der sofort ihreLeidenschaft weckt. Die beiden heiraten. Zuvor hatte Bathshebabereits zwei Heiratsanträge abgelehnt. Doch beide Männer, SchäferGabriel Oak (Matthias Schoenaerts) und Großgrundbesitzer WilliamBoldwood (Michael Sheen), bleiben ihr weiterhin verbunden. Schnellstellt sich heraus, dass sich Bathsheba für den falschen Mannentschieden hat: Frank verprasst das Geld seiner Frau und liebteigentlich Fanny (Juno Temple), die ein Kind von ihm erwartet. Alsdiese stirbt, geht Frank ins Meer, seine Leiche wird jedoch nichtgefunden. An Weihnachten gibt William auf seinem Anwesen ein großesFest für das ganze Dorf. Da taucht der tot geglaubte Frank vor demHaus auf, und die Ereignisse überstürzen sich.http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/amgruenenrandderweltPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell