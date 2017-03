Unterföhring (ots) -Thomas Gottschalk in Bestform: Er spricht, tanzt, scherzt, kocht,spielt, strahlt und vor allem lacht mit seinen kleinen Gästen. In derneuen SAT.1-Sonntags-Show "Little Big Stars" ab 23. April 2017, um20:15 Uhr, lädt Deutschlands größter Entertainer besonders begabteKinder aus der ganzen Welt ein. "Ich habe 'Little Big Shots' in denUSA gesehen und war sofort begeistert. Die Show ist perfekt fürKinder, Eltern und Großeltern - bin ich alles - und sie funktioniertohne große Stars, denn die kleinen sind viel lustiger", erklärtThomas Gottschalk und fühlt sich sichtlich wohl. "Es kam mir sehrentgegen, dass man sich auf eine Show mit Kindern eigentlich garnicht vorbereiten kann. Ich wusste wie sie heißen und was ihrbesonderes Talent ist. Ab dann war's Blindflug - endlich mal wieder!"Auf der "Little Big Stars"-Bühne werden die Kleinsten zu denGrößten - und die haben ihre ganz eigenen Vorstellungen von ihremAuftritt, verrät Thomas Gottschalk: "Die Kinder haben überhaupt keinZeitgefühl und es ist ihnen völlig egal, was man sich von ihnenerwartet. Die kommen da rein und wollen ihren Spaß haben. An michoder die Zuschauer denken die keine Sekunde. Ich hab einen Zwerggefragt, ob er lieber spielen oder mit mir reden will. Er hat sichfür Spielen entschieden - da bist du machtlos ..."SAT.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger: "'Little Big Shots' war dererfolgreichste Show-Start in den USA seit 'The Voice' und steht fürUnterhaltung für die ganze Familie. Damit passt 'Little Big Stars'perfekt zum neuen Show-Sonntag in SAT.1. Ich kann mir niemandbesseren als Thomas Gottschalk in der Rolle des Gastgebers für diesetolle Show vorstellen. Wie kaum ein anderer versteht er es, spontane,humorvolle und unterhaltsame Gespräche zu führen - egal ob mit ganzgroßen oder unseren kleinen Stars."Über die Show:Bei "Little Big Stars" trifft Thomas Gottschalk Kinder aus derganzen Welt mit besonderen Begabungen. Egal ob Mini-Gourmet, Pianist,Physiker, BMX-Fahrer, Cheerleader oder Dino-Experte: Bei denAuftritten steht alleine der Spaß - nicht der Wettkampf - imVordergrund. Es gibt keine Bewertung, keine Jury, keine Konkurrenz.Gastgeber Thomas Gottschalk begegnet jedem Kind zum ersten Mal aufder Bühne und wird von ihnen genauso überrascht wie der Zuschauer."Little Big Stars" wird produziert von der Warner Bros. InternationalTelevision Production Deutschland GmbH im Auftrag von SAT.1.Hintergrund:US-Moderatorin Ellen DeGeneres und Comedian Steve Harvey haben dieShow gemeinsam für NBC entwickelt. "Little Big Shots" startete imFrühjahr 2016 in den USA so erfolgreich wie keine andere Show in denvergangenen fünf Jahren. Die zweite Staffel ist am 5. März 2017angelaufen."Little Big Stars" mit Thomas Gottschalk ab Sonntag, 23. April2017, 20:15 Uhr, in SAT.1Weitere Informationen zu "Little Big Stars" sowie Bilder zumDownload im Presseportal unter: http://presse.sat1.de/LittleBigStarsBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank Wolkenhauer, Petra DandlTel. +49 [89] 9507-1158, -1169Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comPetra.Dandl@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Tabea WernerTel. +49 [89] 9507-1167Tabea.Werner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell