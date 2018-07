Thomas Gottschalk präsentiert die große 68er Show - diesen Herbst im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Ein einziges Jahr kann die Welt verändern: Das ZDF feiert das50-jährige Jubiläum der "wilden 68er" in einer großenSamstagabendshow. Thomas Gottschalk lässt mit prominenten Gästen und"echten" 68ern das Lebensgefühl einer Generation wieder aufleben.Gemeinsam mit zahlreichen Weggefährten und Zeitzeugen blicktThomas Gottschalk zurück auf eine prägende Zeit und 50 Jahre guteMusik. Im Hamburger Mehr!Theater begrüßt er Weltstar Peter Fonda,Uschi Glas, Claudia Roth und weitere Überraschungsgäste. Zu deninternationalen Stars des Abends zählen Musiklegenden wie Melanie,Donovan, Chris Thompson und The Box Tops. Außerdem überraschenWolfgang Niedecken, Katie Melua, Vanessa Mai, David Garrett, StefanieHeinzmann und viele andere mit eigenen Live-Interpretationen vonbekannten 68er-Songs. Das Best Of der Flower-Power-Hits wirdmusikalisch begleitet von Deutschlands bekanntester Fernsehband, denHeavytones."Gottschalks große 68er Show" wird am 6. September aufgezeichnetund voraussichtlich im Oktober ausgestrahlt.http://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Stefan Unglaube, Telefon: 06131 - 70-12186;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/gottschalkPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell