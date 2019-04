Thomas Gottschalk präsentiert die Filmfoniker: Die besten Filmsongs aller Zeiten in einer einzigartigen Love Edition (FOTO)

München (ots) -Was haben Filme und Musik gemein? Sie bewegen, sie berühren undfinden in den meisten Fällen ihren Weg direkt in unsere Herzen.Nach dem fulminanten Erfolg der BESTEN FILMSONGS ALLER ZEITEN, desersten Konzerts der Filmfoniker zum Filmfest München im vergangenenJahr, steht der diesjährige Konzertabend nun ganz im Zeichen derLiebe.Am 3. Juli 2019 im Rahmen des Filmfest München, moderiert vonniemand geringerem als Thomas Gottschalk und unter der Leitung desDirigenten Ingo P. Stefans präsentieren die Filmfoniker die schönstenBalladen und Liebesthemen quer durch alle Epochen der Filmgeschichte.Auf dem Programm stehen oscarprämierte Songs aus Filmen wie LoveStory und Titanic und echte Klassiker aus "Manche mögen's heiß","Grease", "Bodyguard" oder "Ghost - Nachricht von Sam". Aber auchunvergessliche Melodien aus "Superman" und "Star Wars".Ein atemberaubendes wie aktuelles Highlight des Abends wird dermit dem Grammy und Oscar ausgezeichnete Song "Shallow aus A Star IsBorn" sein auf den sich alle Gäste schon jetzt zurecht freuen dürfen.Seien sie gemeinsam mit Thomas Gottschalk gespannt auf einunvergessliches Musikerlebnis im Münchner Gasteig. Voller großerGefühle, Herzschmerz und natürlich mit grandioser Ohrwurmgarantie.Der Ticketvorverkauf läuft bereits. Jetzt noch schnell Tickets fürdie Veranstaltung sichern: http://ots.de/NwMbKmMehr Informationen über die Filmfoniker unter: www.filmfoniker.dePressekontakt:TELE 5 KommunikationAlina HülskenManager KommunikationTel.: +49 (89) 649568 -189alina.huelsken@tele5.deFür Fotoanfragen:TELE 5 FotoredaktionJudith HämmelmannTel.: +49 (89) 649568 - 182judith.haemmelmann@tele5.deInformationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sieauch in der TELE 5-Presselounge unter https://presse.tele5.de.Original-Content von: Tele 5, übermittelt durch news aktuell