Thomas Gottschalk moderiert bei SWR3 (FOTO)

Baden-Baden (ots) - Ab 13. Januar immer montags zusammen mit Constantin ZöllerBaden-Baden. Das gute Radio-Klima in der Kurstadt scheint zu wirken. Immermontags wird Thomas Gottschalk (69) zukünftig bei SWR3 moderieren. Zusammen mitConstantin Zöller (32) wird er sich ab 13. Januar 2020 jeden Montag ab 13 Uhr umMusik, aktuelle Aufreger und Promis batteln. Alles ist möglich, zwei Stundenlang. Übertragen wird die Radioshow auch im Video-Livestream von SWR3. Außerdemam Start ab Januar: ein zweiwöchentlich erscheinender Podcast.Thomas Gottschalk: Radio ist meine Leidenschaft "Radio ist meine Leidenschaft",sagt Thomas Gottschalk. "Ich habe weder was verlernt noch was dazu gelernt. Ichfreue mich auf DJ Constantin feat. Grandmaster TG."SWR3 Chef Thomas Jung: Das wird großes Entertainment "Gottschalk und Zöllerstehen für großes Entertainment", sagt SWR3 Programmchef Thomas Jung. "Ich freuemich, dass die beiden die Herausforderung Jung gegen Alt annehmen, eine Show, inder alles möglich sein kann".Mit dem Engagement beim Südwestrundfunk haben die Spekulationen ein Ende, dieThomas Gottschalk durch seine scherzhafte Einlassung ausgelöst hatte, dass essein Arzt für hoch riskant halte, wenn er, wie bisher, einmal im Monat das Bettverlasse."Die Schöne und das Biest" - Podcast mit Nicola Müntefering Zusätzlich wird esvon SWR3 ab Januar zweiwöchentlich einen Podcast mit Thomas Gottschalk geben.Zusammen mit Moderatorin Nicola Müntefering produziert er ein Talkformat. Esgeht um Ansichten und Einsichten, zu gesellschaftlichen, popkulturellen oderaktuellen Themen, Mann und Frau im Schlagabtausch.Außerdem entwickeln der SWR und Thomas Gottschalk derzeit Formatideen für dasSWR Fernsehen. Eine Entscheidung darüber wird im Januar fallen.