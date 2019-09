Auch Thomas Cooks Österreich-Tochter will Insolvenzantrag stellen

Weitere Suchergebnisse zu "Thomas Cook Group":

WIEN/LONDON (dpa-AFX) - Nach dem Antrag der deutschen Thomas Cook GmbH auf Insolvenz mit Gläubigerschutz plant die österreichische Tochter Thomas Cook Austria AG denselben Schritt.



"Die österreichische Gesellschaft hat noch nicht eingereicht, das wird heute definitiv im Laufe des Tages aber sein", sagte ein Unternehmenssprecher zur APA.

Beide Gesellschaften wollen aus der bereits insolventen britischen Thomas Cook Group herausgelöst werden und streben eine Fortführung der Geschäfte an. Die Deutschen haben ihren Insolvenzantrag bereits am Mittwochvormittag bei Gericht eingereicht, um das Unternehmen sanieren zu können.

"Wir sind zuversichtlich, dass es eine Zukunft für den sehr erfolgreichen Standort Österreich geben wird", sagte auch Thomas-Cook-Austria-Vorstand Ioannis Afukatudis. Es sei aber noch nicht absehbar, in welcher Form es weitergehe. Dank der Pauschalreiseverordnung seien sämtliche Pauschalreisekunden vor finanziellen Schäden abgesichert. "Es gilt jetzt, in den nächsten Tagen, für alle unsere Kunden, Partner und mein Team die beste Lösung zu finden", so der Österreich-Chef des Reiseveranstalters.

Thomas Cook Deutschland erklärte, sich vom Mutterkonzern loslösen und das Veranstaltergeschäft selbstständig fortführen zu wollen. Die intensiven Gespräche der vergangenen zwei Tage mit strategischen und Finanzinvestoren, langjährigen Partnern in den Zielgebieten und Vertriebspartnern hätten gezeigt, dass die deutsche Veranstaltersparte der ehemaligen Thomas Cook Group "mit den Marken Neckermann Reisen, Öger Tours und Bucher Reisen die Chance auf eine Zukunft" habe. Die Thomas Cook Austria AG gehört über die deutsche Thomas Cook Touristik GmbH zum britischen Reisekonzern.

Der Reiseveranstalter war bis zuletzt mit den Marken Thomas Cook, Thomas Cook Signature Collection, Neckermann Reisen, Bucher Reisen, Öger Tours und Air Marin aktiv. Die österreichische Reisegesellschaft mit 57 Mitarbeitern hatte zu Wochenbeginn laut Eigenangaben rund 4600 Touristen an den Urlaubszielen./kre/tsk/APA/stw