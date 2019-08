Thomas Cook: Das könnte schiefgehen!

Nach dem fulminanten Comeback der Aktie von Thomas Cook bis Anfang dieser Woche, von 6,5 Cent noch am vorvergangenen Mittwoch ging es hinauf bis auf 10,8 Cent am Montag, befinden sich die Papiere des angeschlagenen Reisekonzerns wieder auf dem Abstieg. Am Freitag im frühen Handel verlor die Aktie zunächst weiter auf bis zu 8,4 Cent, bevor sie wieder ins Plus drehte. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



