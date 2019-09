Thomas-Cook-Tochter Condor spricht bereits mit möglichen Käufern

Weitere Suchergebnisse zu "Thomas Cook Group":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Thomas-Cook-Tochter Condor spricht nach der Insolvenz ihres Mutterkonzerns mit möglichen Kaufinteressenten.



"Wir sind in den letzten zwei Tagen bereits in Gesprächen mit solventen interessierten Parteien", sagte Condor-Chef Ralf Teckentrup am Dienstagabend in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Natürlich werde Condor mit den Interessenten ausloten, ob es intensivere Gespräche geben sollte. "Wir sind da guten Mutes", sagte Teckentrup.

Nach seiner Darstellung beginnen die Gespräche mit möglichen Käufern nicht bei Null. Schließlich habe Thomas Cook seine Airlines bereits im Februar zum Verkauf gestellt. "Wir hatten in der Zeit schon intensive Kontakte", sagte der Manager. Allerdings werde die Suche nach einem neuen Eigentümer nicht in wenigen Tagen über die Bühne gehen - auch um einen guten Preis zu erzielen./stw/he