Thomas Cook India bekräftigt keine Auswirkungen durch Insolvenz von Thomas Cook PLC in Großbritannien und Europa

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - Angesichts der Schlagzeilen überdie Insolvenz von Thomas Cook PLC will Thomas Cook India Group (TCIL)nachdrücklich betonen, dass es seit August 2012 infolge der Übernahmedurch die kanadische Fairfax Financial Holdings (Fairfax) alskomplett eigenständiges Unternehmen auftritt.Seit dem Verkauf der gesamten TCIL-Beteiligung an Fairfax imAugust 2012 tritt die britische Thomas Cook PLC nicht mehr alsVeranstalter von Thomas Cook India auf, und alle Finanz- undGeschäftsbeziehungen mit Thomas Cook India wurden aufgelöst. Dieeinzige Gemeinsamkeit ist die Verwendung des Markennamens, für denTCIL bis Ende 2024 eine exklusive Markenlizenz für die RegionenIndien, Sri Lanka und Mauritius besitzt.Die zurückliegenden sieben Jahre waren für Thomas Cook Indiaerfolgreich. Mit einer Präsenz in 29 Ländern auf 5 Kontinentenverfolgt das eigenständige Unternehmen einen kontinuierlichenWachstumskurs als einer der größten Reiseanbieter in derAsien-Pazifik-Region.Laut Kreditmitteilung des führenden indischen S&P-UnternehmensCRISIL hat sich die Insolvenz der Thomas Cook PLC in Großbritannienund Europa nicht auf die Bewertung von Thomas Cook India ausgewirkt.Thomas Cook India belegt weiterhin einen Spitzenplatz imDevisengeschäft mit einem starken Markenwert als Reiseveranstalter,einer gesunden Kapitalstruktur und ausreichender Liquidität.Madhavan Menon, Chairman & Managing Director, Thomas Cook (India)Ltd. (TCIL), betonte: "Angesichts der Schlagzeilen über die Insolvenzvon Thomas Cook PLC in VK und Europa möchten wir bekräftigen, dassThomas Cook India - seit dem Verkauf durch die britische Thomas CookPLC an die kanadische Fairfax Financial Holdings im August 2012 einkomplett eigenständiger Geschäftsbereich - seine Geschäfte wiegewohnt weiterführt. Die Insolvenz der Thomas Cook Group inGroßbritannien und Europa hat keinerlei Auswirkungen auf Thomas CookIndia in Bezug auf Inhaberschaft, Geschäftsbetrieb, Personal,Technologie oder Abläufe."Weitere Informationen zu dem Unternehmen finden Sie unter:https://www.thomascook.in/