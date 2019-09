Thomas Cook Aktie: Der absolute Kracher – Es ist (fast) Aus!

Wie in den vergangenen Tagen bereits zu erwarten war, ist die Aktie von Thomas Cook offenbar in den Endkampf übergegangen. Der Wert hat nach Meinung von Analysten offensichtlich kaum noch eine Chance auf das Überleben. Am 20. September wurde bekannt, dass das Unternehmen über eine neue Kapitalzufuhr verhandelt. Dabei wollte Thomas Cook einen Betrag in Höhe von 226 Millionen Euro akquirieren.

Bislang ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung