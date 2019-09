Thomas Cook Aktie: Was passiert in der neuen Woche mit Fosun?

Thomas Cook steht vor einer schwierigen Phase. Die Analysten registrierten zuletzt, dass „Fosun“, der chinesische Übernehmer, das Unternehmen durchaus stützen wolle. Dabei jedoch kämpft Thomas Cook wohl noch bis in den Oktober hinein um das wirtschaftliche Überleben. Der Wert könnte sogar in den kommenden Tagen neue Tiefs erreichen, hier wartet ein kleinerer Absturz in Richtung von 5 Cent.

Schwieriges Warten

