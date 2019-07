Thomas Cook-Aktie: Die Verwässerung trifft die Aktionäre hart!

Der Kursverlust in der vergangenen Woche war mehr als gewaltig. An nur einem Tag verlor die Aktie mehr als 50 % an Wert. Nun ist sie wirklich im Cent-Bereich angekommen und es stellt sich die Frage, ob sie aus diesem jemals wieder rauskommen wird. Es ist mit einer großen Kapitalmaßnahme zu rechnen, die die Anteile der Altaktionäre in großem Maße verwässern ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



