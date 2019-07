Thomas Cook Aktie: Nochmal 50 % Verlust?

Weitere Suchergebnisse zu "Thomas Cook Group":

Thomas Cook Aktie | ISIN:GB00B1VYCH82 | WKN: A0MR3W

Wird der Kurs nochmal um 50 % einbrechen? Sieht man sich die Grafik an, so besteht durchaus noch Luft bis in den Bereich um 0,032 Euro. Denn hier befindet sich ein Fibonacci-Preisziel und auch eine fallenden Trendlinie. Insofern wäre es nicht verwunderlich wenn es noch einen 50 % Dip nach unten gibt und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung