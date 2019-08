Thomas Cook Aktie: Dieser Aktionär stockt weiter auf!

Wer eine volatile Aktie sucht, hier ist sie: Die Thomas Cook Aktie sprang z.B. am Donnerstag an ihrer Heimatbörse London um rund 27% nach oben (+1,5 pence auf 7,058 pence). Diese Aktie ist hoch spekulativ. Kurze Zusammenfassung: Dem Unternehmen drohte die Insolvenz, als dann am 12. Juli bekannt wurde, dass die Gruppe rekapitalisiert werden soll. Der größte Aktionär (die „Fosun Tourism ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



