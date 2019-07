Thomas Cook Aktie: Bedrückende Nachrichten!?

Thomas Cook Aktie: Brisant

Thomas Cook hat am Montag mit einem Abschlag von mehr als 6 % auf die jüngste Entwicklung reagiert. Es sieht so aus, als gäbe es für die Aktie kein Halten mehr auf dem Weg nach unten. In der abgelaufenen Woche war Thomals Cook um über 50 % nach unten gerutscht. Hintergrund ist unter anderem eine Spekulation über ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung