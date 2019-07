Thomas Cook Aktie: Abwärtstrend lässt sich nicht aufhalten

Thomas Cook Aktie: Short-Investoren dürfen sich freuen

Thomas Cook verliert zusehends. Die Aktie rutscht auch am Freitag erneut weiter nach unten, wenn die Börse Frankfurt zugrunde gelegt wird. Der Wert hat in einem Monat einen Abschlag von 69 % hinnehmen müssen und wird nach -83 % in drei Monaten sogar als annähernd schrottreif bezeichnet, meinen die Charttechniker.

Keine Aussicht auf Erfolg?

