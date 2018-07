Thomas Biedermann neuer Geschäftsführer der TÜV AUSTRIA Deutschland GmbH - BILD

Wien/Stuttgart (ots) - Thomas Biedermann verstärkt die Geschäftsführung des TÜVAUSTRIA Deutschland in Filderstadt.Gemeinsam mit Markus Pflüger wird Thomas Biedermann die Aktivitäten des TÜVAUSTRIA in Deutschland weiter ausbauen. TÜV AUSTRIA Deutschland liefert imindustriellen Umfeld sicherheitstechnische Dienstleistungen,Management-Zertifizierungen, IT-und Datensicherheitslösungen sowie zahlreicheAus- und Weiterbildungsangebote.Thomas Biedermann, seit Februar Executive Business Director der TÜV AUSTRIAGroup, bringt mit mehr als 25 Jahren Führungserfahrung im BereichTechnology-Inspection-Certification umfangreiches Know-how und Unternehmergeistein.Thomas Biedermann: "TÜV AUSTRIA konnte sich in Deutschland in den letzten zehnJahren mit einem breiten Angebot an sicherheitstechnischen Dienstleistungenausgezeichnet am Markt positionieren. Darauf gilt es aufzubauen."Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie imOTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:TÜV AUSTRIA Deutschland GmbH | Kurze Str. 40 D-70794 Filderstadt beiStuttgart | +49 711 722 336-22 | tuv-deutschland@tuv.at | www.tuv-ad.deDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/13854/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHERVERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: TÜV AUSTRIA Gruppe, übermittelt durch news aktuell