Unterföhring (ots) -- "Wontorra - der o2 Fußball-Talk" am Sonntag ab 10.45 Uhr fürjedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD sowie im Livestreamauf skysport.de und in der Sky Sport App- Die weiteren Gäste sind Sky Experte Jan Aage Fjörtoft, FrankHellmann (freier Journalist) und Lars Wallrodt (Sportchef Bild amSonntag)- "Sky90" am Sonntagabend ab 19.55 Uhr außerdem mit Sky ExperteDidi Hamann, Sky Kommentator Wolff-Christoph Fuss und Alfred Draxler(Chefkolumnist Bild)Der BVB und die Bayern Kopf an Kopf an der Tabellenspitze, Umbruchauf Schalke, Untergangsstimmung in Hannover, das Stadtderby inHamburg, Generationenwechsel in der Nationalmannschaft und Bayerngegen Liverpool am Mittwoch: in Bundesliga, 2. Bundesliga, UEFAChampions League und Nationalmannschaft herrscht derzeit nicht nurauf und neben dem Rasen Hochbetrieb. Alle aktuellen Themendiskutieren Jörg Wontorra und Patrick Wasserziehr am Sonntag bei Skymit ihren Gästen.Zu Gast bei "Wontorra - der o2 Fußball-Talk" ist dieses Mal ThomasBerthold. Der Weltmeister von 1990 spielte in der Bundesliga für denVfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt und den FC Bayern München.Komplettiert wird die Runde von Frank Hellmann (freier Journalist),Lars Wallrodt (Sportchef Bild am Sonntag) und Sky Experte Jan AageFjörtoft."Wontorra - der o2 Fußball-Talk" wird am Sonntag ab 10.45 Uhr freiempfangbar auf Sky Sport News HD, im Livestream auf skysport.de undin der Sky Sport App sowie per Facebook Live auffacebook.com/SkySportDE ausgestrahlt.Stefan Effenberg am Sonntagabend bei "Sky90"Direkt nach Abpfiff der Bundesliga-Partie zwischen Hannover 96 undBayer 04 Leverkusen meldet sich Moderator Patrick Wasserziehr miteiner neuen Ausgabe von "Sky90". Die Fußballdebatte beginnt um 19.55Uhr.Zu Gast ist dieses Mal Stefan Effenberg. Der "Tiger" war in derBundesliga vor allem für Borussia Mönchengladbach und den FC BayernMünchen aktiv, mit dem er 2001 die UEFA Champions League gewann.Außerdem begrüßt Patrick Wasserziehr den Sky Experten Didi Hamannund Wolff-Christoph Fuss, die am Mittwoch gemeinsam das Rückspiel derBayern gegen den FC Liverpool kommentieren werden. Alfred Draxler,Chefkolumnist Bild, komplettiert die Talkrunde.Pressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell