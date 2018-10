Thomas Baumann koordiniert politische Talks im rbb (FOTO)

Berlin (ots) -Thomas Baumann (57) übernimmt vom 1. Januar 2019 an dieredaktionelle Leitung der politischen Talkformate im Fernsehen desRundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) und kümmert sich um diemedienübergreifende Koordination der politischen Gespräche im Sender.Er wird den rbb auch prominent auf den Kommentatoren-Plätzen im"Ersten" vertreten. Baumann wechselt vom Mitteldeutschen Rundfunk(MDR) zum rbb, aktuell ist er stellvertretender ChefredakteurFernsehen im ARD-Hauptstadtstudio.Patricia Schlesinger, Intendantin des rbb: "Thomas Baumann gehörtzu den am besten vernetzten Journalisten der ARD, er ist ein homopoliticus durch und durch. Wenn wir beim rbb den Brückenschlagzwischen unseren politischen Talkformaten in Radio und Fernsehenunternehmen wollen, kann ich mir dafür keinen besseren Fachmannvorstellen."Thomas Baumann: "Auch nach 20 Jahren im tagesaktuellen Geschäfthat für mich die Frage, warum in der Politik welche Entscheidungenfallen und was sie für die Menschen bedeuten, nichts von ihrem Reizverloren. Beim rbb bietet sich mir jetzt die Chance, das Gesprächdarüber medienübergreifend zu organisieren, das ist eine spannendeneue Herausforderung."Dr. Jan-Schulte-Kellinghaus, rbb-Programmdirektor: "Wir werden demAustausch unterschiedlicher politischer Meinungen im Programm des rbbmehr Raum geben. Die dabei unabdingbare journalistische Kompetenz undpersönliche Integrität verkörpern wenige so wie Thomas Baumann, wirfreuen uns auf seine Unterstützung."Thomas Baumann kehrte 2016 als stellvertretender ChefredakteurFernsehen ins ARD-Hauptstadtstudio zurück, diese Aufgabe hatte erbereits zwischen 1998 und 2006 inne. 2006 übernahm er die Positiondes ARD-Chefredakteurs und ARD-Koordinators Politik, Gesellschaft undKultur. Davor führte er von 1992 bis 1994 die Redaktion "MDR aktuell"und war Leiter des ARD-Studios in Prag.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)Presse und InformationJustus DemmerTel.: 030/97993-12100E-Mail: justus.demmer@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell