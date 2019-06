Thomas Bauer erhält den »WISSEN! Sachbuchpreis der wbg für Geisteswissenschaften«

Weitere Suchergebnisse zu "Bauer":

Berlin, Darmstadt (ots) - Mit dem »WISSEN! Sachbuchpreis der wbgfür Geisteswissenschaften« wird das Buch »Warum es kein islamischesMittelalter gab« von Thomas Bauer (C. H. Beck) ausgezeichnet. DasBuch zeigt, wie in der Zeit des europäischen Mittelalters in derislamischen Welt die antike Zivilisation mit florierenden Städten undWissenschaften weiterlebte. Der Preis ist mit 40.000 Euro dotiert undwurde am 5. Juni in Berlin vergeben. Die 85.000 Mitglieder der wbg,der Buchhandel sowie eine hochkarätige Jury haben den Preisträger ineinem dreistufigen Verfahren ausgewählt. In seiner Dankesrede warnteThomas Bauer vor einer Verwahrlosung der geisteswissenschaftlichenBildung.»Das Buch von Thomas Bauer erfüllt im besten Sinne die Kriteriendes Preises und hat nicht nur die wbg-Mitglieder, dieBuchhändlerinnen und Buchhändler, sondern auch die Jury besondersüberzeugt: Es ist didaktisch originell, im Detail anschaulich und guterzählt, zudem erfüllt es wissenschaftliche Kriterien«, so Peter Frey(ZDF), Mitglied der Jury des »WISSEN! Sachbuchpreises der wbg fürGeisteswissenschaften« in seiner Laudatio. »Die rege Beteiligung amAuswahlverfahren und die große Resonanz auf die erste Vergabe desPreises bestätigt den Stellenwert verständlich geschriebener,geisteswissenschaftlicher Sachbücher. Das zeigte sich bereits imJanuar an der Vielzahl von Titeln und der Breite an Themen, die esauf die Longlist geschafft hatten. Die wbg freut sich, mit demhöchstdotieren Sachbuchpreis die wichtige Rolle der Geistes- undSozialwissenschaften in der Gesellschaft auch in aktuellen Debattensichtbar zu machen«, so Dirk H. Beenken, Geschäftsführender Direktorder WBG (Wissenschaftliche Buchgesellschaft).Am 5. Juni fand die öffentliche Bekanntgabe des Preisträgers unddie Preisverleihung vor zahlreichen Gästen in derBerlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften in Berlin statt.Der Kabarettist René Sydow thematisierte in seinem Beitrag dasSpannungsfeld von Fake News und Wissenschaft: »Echtes erworbenesWissen - Bildung, wenn Sie so wollen, erzeugt Verständnis, und imGegensatz zur Meinung auch eine profunde Haltung«. In seinerDankesrede stellte Thomas Bauer die Rolle der Geisteswissenschaftenheraus: »Meinungsbildung setzt fundiertes Wissen voraus. Dies lässtsich bei naturwissenschaftlichen Gegenständen schwerer ausblenden alsbei geisteswissenschaftlichen. Zwar haben auch spektakuläreNachrichten über die vermeintliche Gefahrlosigkeit von Stickoxidenoder die angeblich verheerenden Folgen von Masernimpfungen Schadenangerichtet, aber der Schaden, den all die ideologisch aufgeladenenMeinungen zu Religionen, Kulturen und ihrer Geschichte anrichten, istweitaus größer.« Thomas Bauer sieht auch die Gefährlichkeit falscherBegriffe, die zu irreführenden Interpretationen der Geschichte führenkönnen. So mahnt er in seiner Rede: »Geschichtsbilder sind wirksam,aktuell und politisch, und manchmal auch militärisch, wie die Kriegeim Mittleren Osten der letzten Jahrzehnte gezeigt haben, die immerwieder mit den entsprechenden Geschichtsbildern unterfüttert undgerechtfertigt wurden. Das ist nur ein Beispiel dafür, was die heuteweltweit zunehmende Verwahrlosung der geisteswissenschaftlichenBildung anrichten kann.«Für den »WISSEN! Sachbuchpreis der wbg für Geisteswissenschaften«standen neben dem Preisträger vier weitere Titel auf der Shortlist:»Zeit der Zauberer« von Wolfram Eilenberger (Klett-Cotta), »DieHimmelsscheibe von Nebra« von Harald Meller und Kai Michel (PropyläenVerlag), »Exil unter Palmen« von Magali Nieradka-Steiner (wbg Theiss)sowie »Theoderich der Große« von Hans-Ulrich Wiemer (C. H. Beck).Alle 85.000 Mitglieder der wbg und alle deutschen Buchhandlungenkonnten in einem dreistufigen Verfahren vom 1. Sept 2018 bis zum 11.Mai 2019 an dem Abstimmungsverfahren teilnehmen. Ihre Stimmen flossenin das Gesamturteil der Jury ein, der Peter Frey (ZDF), Jürgen Kaube(FAZ), Hermann Parzinger (Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Berlin),Sandra Richter (Literaturarchiv Marbach) und Hubert Wolf (UniversitätMünster) angehören.Der »WISSEN! Sachbuchpreis der wbg für Geisteswissenschaften«wurde aus Anlass des 70-jährigen Bestehens der wbg ausgelobt und wirddurch Erlöse der wbg und aus Spenden finanziert. Er geht aufAnregungen von Mitgliedern der wbg zurück. Getragen wird er vomFörderverein »Wissen verbindet e.V.«. Der Preis würdigt einedeutschsprachige Originalveröffentlichung, die einen herausragendenBeitrag zu den Geistes- oder Sozialwissenschaften leistet,anschaulich für ein breites Publikum geschrieben ist undgesellschaftlich relevante Fragen behandelt. Der »WISSEN!Sachbuchpreis der wbg für Geisteswissenschaften« wird vomBörsenverein des Deutschen Buchhandels begleitet: Der Preisträgerwird automatisch im Rahmen des Übersetzerwettbewerbs GINT(Geisteswissenschaften International Nonfiction Translation Prize)auch im englischsprachigen Ausland präsentiert.***Weitere Informationen zum Preis und zum Auswahlverfahren unterwww.wbg-wissen-preis.deFotos der Preisverleihung finden Sie unter diesem Link zumDownload:www.dropbox.com/sh/yj0zwb1b3rn2khe/AAAjjvXYBeA1JR3_vgktFyKSa?dl=0wbg - Wissen, Bildung, Gemeinschaft"Wissen verbindet uns": Die Wissenschaftliche Buchgesellschaft istein Verein zur Förderung von Wissenschaft und Bildung. Ihre 85.000Mitglieder verstehen sich als Gemeinschaft für Entdeckungsreisen indie Welt des Wissens. Als größte Plattform fürgeisteswissenschaftliche Themen bietet die wbg Gleichgesinnten einForum für Debatten.Der gemeinnützige Fokus des Vereins ermöglicht es, Themen sichtbarzu machen, die Wissenschaft und Gesellschaft bereichern. In denVerlags-Labels wbg Academic, wbg Edition, wbg Theiss und wbg Zabernerscheinen jährlich rund 120 Publikationen, die von den Mitgliedernals Wertegemeinschaft ermöglicht werden. Die Themen reichen vonPolitik, Geschichte und Archäologie bis zu Literatur, Philosophie undTheologie. Alle erzielten Gewinne fließen in neue Projekte zurück.Weitere Informationen zum Unternehmen unterwww.wbg-wissenverbindet.de.Pressekontakt:Tatjana KirchnerKirchner Kommunikation GmbHGneisenaustraße 85; 10961 Berlin; Tel.: 030 - 84 71 18-12; E-Mail:kirchner@kirchner-pr.deOriginal-Content von: WBG Wissen verbindet, übermittelt durch news aktuell