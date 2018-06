Mainz (ots) -Ein Weltstar aus Rheinland-Pfalz? Gibt es nicht? Gibt es doch:Thomas Anders! Für seine musikalischen Verdienste wird Thomas Andersjetzt mit dem "SWR4 Musikpreis 2018" ausgezeichnet.Als Teil von "Modern Talking" schrieb Thomas Anders in den 80erJahren Musikgeschichte. Die Songs des Popduos waren durch seinemarkante Stimme geprägt und sind bis heute echte Klassiker. Auch alsSolist feiert Thomas Anders weltweit Erfolge und überrascht immerwieder mit neuen Facetten. Seinen letzten großen Coup landete er2017, als sein erstes deutschsprachiges Album "Pures Leben" erschien,das die Herzen der Fans im Sturm eroberte. Thomas Anders freut sichriesig über den "SWR4 Musikpreis 2018": "Das find' ich ja super.Danke! Jetzt krieg' ich ja richtig Gänsehaut", sagte er im Interviewmit SWR4 Rheinland-Pfalz."Musikalischer Botschafter unseres Landes" Matthias Stapf,Programmchef von SWR4 Rheinland-Pfalz, begründet die Auszeichnung:"Die lebensbejahenden, positiven Lieder von Thomas Anders in seinerMuttersprache passen perfekt zu SWR4 Rheinland-Pfalz, bei uns ist diebeste deutsche Musik daheim. Wir zeichnen ihn aus für seineVerdienste als musikalischer Botschafter unseres LandesRheinland-Pfalz und als Sänger, der mit seiner Musik alleGenerationen erreicht und vereint."Legendäre HeimatverbundenheitTrotz seiner außergewöhnlichen Karriere ist Thomas Anders nieabgehoben. Seine Bodenständigkeit und Heimatverbundenheit sindlegendär. Gebürtig in Rheinland-Pfalz lebt er seit vielen Jahren inKoblenz.Preisverleihung am 15. Juni 2018 in Mendig Die Preisverleihungfindet am Freitag, 15. Juni 2018, im Rahmen des "SWR4 Open Air" aufdem Flugplatzgelände in Mendig statt. Restkarten gibt es noch an derAbendkasse. Infos unter SWR4.de/Openair.Mit dem Musikpreis von SWR4 Rheinland-Pfalz werden Künstlerinnenund Künstler ausgezeichnet, die sich in besonderer Weise um die bestedeutsche Musik verdient machen.Pressekontakt: Bianca von der Weiden, Tel. 06131 929 32742,bianca.von_der_weiden@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell