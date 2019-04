Weitere Suchergebnisse zu "Kaffee NYBOT Rolling":

Baden-Baden (ots) -Am Dienstag, 23. April 2019, live bei "Kaffee oder Tee - Der SWRNachmittag" ab 16:05 im SWR FernsehenPopstar Thomas Anders ist live zu Gast in "Kaffee oder Tee". Inder SWR Nachmittagssendung wird er über sein neues Album in deutscherSprache reden, über seine bevorstehende Tournee in Deutschland, seineVerbundenheit zu seiner Heimat Koblenz und seine Leidenschaft zumKochen. Die Moderation hat Heike Greis. Zu sehen am Dienstag, 23.April 2019, ab 16:05 Uhr im SWR Fernsehen.Mit "Modern Talking" international erfolgreich Zusammen mit seinemdamaligen Musikproduzenten Dieter Bohlen formierte Thomas Anders inden 1980er Jahren das Duo "Modern Talking". Ihr Hit "You're My Heart,You're My Soul" feierte internationale Erfolge. Nach der Trennung derbeiden im Jahr 1987 fanden Anders und Bohlen Anfang der 2000er Jahrewieder zusammen. Seit Ende 2003 arbeitet Thomas Anders alsSolokünstler."Kaffee oder Tee - Der SWR Nachmittag", montags bis freitags ab16:05 Uhr, SWR FernsehenWeitere Informationen und das Bild auch hierhttp://swr.li/swrfernsehen-kaffee-oder-tee-thomas-anders-2019Mehr "Kaffee oder Tee" gibt's in der SWR Mediathek unterwww.swrmediathek.de und unter www.SWR.de/kaffee-oder-tee und in derSWR Kaffee oder Tee-App.Pressekontakt: Kathrin Brunner-Schwer, Telefon 0174-347 3337, Mailkatharinabs@gmx.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell