ThomasLloyd mit sehr guter Erstbewertung im UN PRI Assessment Report 2019

London, Zürich (ots) - Als Unterzeichner der UN Principles forResponsible Investment (UN PRI) hat ThomasLloyd erstmals an einerBewertung seiner Investorentätigkeit durch UN PRI teilgenommen. Imjährlich erscheinenden Assessment Report werden detailliert dieMaßnahmen und Entwicklung der teilnehmenden Unternehmen im Hinblickauf ihr verantwortliches Investment beschrieben. Bewertet wurden beiThomasLloyd mit "Strategy & Governance" und demInvestitionsschwerpunkt "Infrastruktur" zwei Kategorien und diese ineinen Branchenvergleich gesetzt.Die Bewertung der weltweit führenden, unabhängigenInteressensvertretung für verantwortungsbewusstes Investieren imRahmen eines Assessment Reports ist ausgezeichnet: Aus dem Standheraus konnte in der Kategorie "Strategy & Governance" (auf einerabsteigenden Skala von A+, A, B, C, D, E) mit 21 von 30 möglichenPunkten ein B, im Infrastruktursektor mit 29 von 30 Punkten sogar dieBestnote A+ erzielt werden. Der vollständige Report kann beiThomasLloyd unentgeltlich angefordert werden.Nick Parsons, Head of Research & Strategy von ThomasLloyd,erklärt: "Die gute Erstbewertung von UN PRI untermauert deutlichunsere Position im exklusiven Kreis der PRI-Unterzeichner und inunserer Kernkompetenz Infrastruktur, in der wir zur Weltspitzegehören. Zudem ist die Bewertung im Hinblick auf verantwortlichesInvestieren Ansporn für uns, im kommenden Jahr unseren Score Punkt umPunkt weiter zu verbessern."Über PRIDie UN Principles for Responsible Investment (UN PRI), deutsch:Prinzipien für verantwortliches Investieren, sind eine 2006gegründete Investoreninitiative in Partnerschaft mit derFinanzinitiative des UN-Umweltprogramms UNEP und dem UN GlobalCompact. Die Initiative ermutigt Anleger, verantwortungsbewussteInvestments zu nutzen, um die Rendite zu steigern und Risiken besserzu managen. Der Initiative sind inzwischen mehr als 1.400 Mitgliederaus 50 Ländern angeschlossen, die zusammen über einAnlagekapital von mehr als 59 Billionen US-Dollar verfügen.Weitere Informationen finden Sie unter: www.unpri.orgÜber die ThomasLloyd GroupThomasLloyd ist ein global agierendes Investment- undBeratungsunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, durch diezielgerichtete Finanzierung, Bau und Betrieb ausschließlichnachhaltiger Projekte im Infrastruktur-, Agrar- und Immobiliensektorden erforderlichen gesellschaftlichen und ökologischen Wandelvoranzutreiben. Das Leistungsangebot umfasst Produkte undDienstleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette dieserSektoren. Es beinhaltet neben der Strukturierung, Platzierung und demManagement von wirkungsorientierten Anlagelösungen, die Beratung undFinanzierung von Projekten und Unternehmen sowie digitaleFinanzdienstleistungen u.a. in den Bereichen Anlagevermittlung,Anlageberatung und Vermögensverwaltung. Gegründet 2003, zähltThomasLloyd heute zu den weltweit führenden Impact Investoren undKlimafinanzierern. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Zürich verwaltetmit seinen über 250 Mitarbeitern an 17 Standorten in Nordamerika,Europa und Asien aktuell Vermögenswerte von über 3,2 Milliarden Eurofür mehr als 60.000 private Anleger und institutionelle Investoren.Weitere Informationen finden Sie unter: www.thomas-lloyd.comWeitere Informationen erhalten Sie bei:ThomasLloyd GroupPress/CommunicationTelefon +49 (0)89 599 890 313Fax +49 (0)89 599 890 323public.relations@thomas-lloyd.comwww.thomas-lloyd.comOriginal-Content von: ThomasLloyd Global Asset Management GmbH, übermittelt durch news aktuell