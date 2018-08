ThomasLloyd Group setzt globale Expansion fort und stellt neue Manager ein (FOTO)

London, Zürich - (ots) -Miriam Plater fungiert als Head of Human Resources / Heiner Seidelleitet neu geschaffenen Bereich Corporate CommunicationDie ThomasLloyd Group hat ihr Management-Team erweitert und zweierfahrene Führungskräfte eingestellt - Miriam Plater als Leiterin desBereichs Human Resources (HR) und Heiner Seidel als Leiter CorporateCommunication. Zusammen verfügen sie über mehr als 45 JahreBerufserfahrung im Finanzsektor und werden zur Globalisierung desUnternehmens beitragen. Beide berichten direkt an Michael Sieg,Chairman und Group CEO der ThomasLloyd Group.Als Teil der ambitionierten Wachstumsstrategie von ThomasLloydliegt der Fokus von Miriam Plater auf der Gewinnung und Entwicklungvon Mitarbeitern; zugleich wird sie gruppenweit konsistente undtransparente HR-Standards implementieren. Sie ist sehr erfahren imUmgang mit Teams, der Anpassung der HR-Strategie an dieUnternehmensstrategie und der Skalierung eines Geschäfts fürkünftiges Wachstum. Miriam Plater war zuvor 14 Jahre als Global HRDirector für Bibby Financial Services tätig, ein in der Vergangenheitstark expandierendes britisches Unternehmen. Neben ihrer Funktion alsLeiter HR arbeitete sie aktiv in einem technologiebasiertenTransformationsprogramm mit und verantwortete eineMitarbeiterbindungs-Initiative, die die Identifikation derArbeitnehmer mit dem Unternehmen stärken sollte. Im Ergebnis wurdeihre damalige Firma in fünf aufeinanderfolgenden Jahren zu den"Sunday Times Top 100 Arbeitgebern" gewählt."ThomasLloyd ist ein sehr spannender Arbeitgeber. Mit dynamischen,innovativen und erfahrenen Mitarbeitern arbeiten wir gemeinsam daran,nachhaltige Vermögenswerte zu schaffen, die wichtige ESG- undCSR-Kriterien erfüllen. ThomasLloyds ehrgeizige Pläne sindmotivierend, und ich freue mich, in einem Unternehmen zu arbeiten,das eine besondere Stellung im Markt hat", sagte Miriam Plater.Als Leiter der neu geschaffenen Kommunikationsabteilung wirdHeiner Seidel die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie dieSocial-Media-Präsenz verantworten. Mithilfe seiner umfangreichenErfahrungen und seines internationalen Mediennetzwerks soll er dieexterne Wahrnehmung und Präsenz der Marke ThomasLloyd deutlichstärken. Er arbeitete mehr als 17 Jahre als SeniorKommunikations-Manager bei der Gruppe Deutsche Börse, zuletzt alsstellvertretender Leiter Newsroom/Media Relations des DAX-Konzerns.In den vergangenen zwölf Jahren betreute er unter anderem alsSprecher die globale Kommunikation des Geschäftsbereichs Eurex(Terminmarkt und Clearinghaus), das Marktdaten- und Indexgeschäft(STOXX) sowie Technologie- und Finanzthemen."Bei ThomasLloyd eine eigene Kommunikationsabteilung aufzubauenund zu gestalten und dadurch die weitere Entwicklung des Unternehmenskommunikativ zu unterstützen, ist eine überaus reizvolle undspannende Aufgabe. Ich freue mich sehr auf die künftigeHerausforderung und die Zusammenarbeit mit meinen neuen Kollegen",kommentierte Heiner Seidel."Es freut mich sehr, dass Miriam Plater und Heiner Seidel unserManagement-Team verstärken. Beide Bereiche sind essenziell fürunseren künftigen Erfolg. Mit ihrer Expertise und ihren Erfahrungenwerden sie zu unserem weiteren globalen Wachstum positiv beitragen",sagte Michael Sieg, Chairman und Group CEO der ThomasLloyd Group.Ansprechpartner für die Medien:Heiner Seidel, Tel +49(0)89 599 890 320, E-Mail:public.relations@thomas-lloyd.comOriginal-Content von: ThomasLloyd Global Asset Management GmbH, übermittelt durch news aktuell