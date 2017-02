Unterföhring (ots) -Die junge Frau kniet halbnackt angekettet im Innenhof ihresElternhauses: Ihre Familie wurde ermordet, ihre Ehre geschändet, ihrHeim vor ihren Augen niedergebrannt. Aus der jungen KaufmannstochterVeva (Ruby O.Fee) wird "Die Ketzerbraut". In dem Historienevent nachdem gleichnamigen Roman von Iny Lorentz (am 14. Februar 2017, 20:15Uhr, SAT.1) spielt die 21-jährige Ruby O. Fee in einer einzigartigenMischung aus Verletzlichkeit und Kampfgeist die Hauptrolle der VevaLeibert. Ihre Figur wächst wohlbehütet auf, doch als ihr in denWirren der Reformation alles genommen wird, sinnt sie auf Rache. "IhrSpiel widersetzt sich dem rein Rationalen, dem nur Zweckmäßigen,gleicht in ihren schönsten Momenten einem Trance-Zustand", schwärmtRainer Tittelbach auf tittelbach.tv von Ruby O. Fees Leistung. Unddiese Leistung verleitet auch andere Medien zu begeistertenPressestimmen: "Fee verkörpert eine kämpferische Frau mit dem Mut zueinigen harten Szenen. Respekt!" meint TV Movie. TV Today attestiert:"Mitreißendes Kostümdrama mit viel Biss und Girlpower". Denn auchVevas größter Feind ist eine Frau: Walpurga von Gigging (Elena Uhlig)macht Veva im kompromisslosen Kampf um Selbstbestimmung das Leben zurHölle - und gibt sich als ihre Vertraute aus. Erkennt dieKaufmannstochter die wahren Absichten ihrer Gefährtin? Und welchesSpiel treibt Vevas Jugendfreund Ernst Rickinger (ChristophLetkowski)? Liebt er sie aufrichtig, oder steckt er mit dem Ketzerunter einer Decke? Und nutzt er Veva nur für seine Zwecke aus?Hintergrund:Hinter der Kamera zeichnet das Team der "Die Wanderhure"-Trilogieverantwortlich, das schon einmal eine kämpferische junge Frau nacheinem Roman von Iny Lorentz sehr erfolgreich inszeniert hat. AndreasBareiss und Sven Burgemeister produzierten den Film. Regie führteerneut Hansjörg Thurn.Infos und Bilder finden Sie hierhttp://epaper.media/sat1/die-ketzerbraut/ "Die Ketzerbraut" am 14.Februar 2017 ab 20:15 Uhr in SAT.1Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Ein Unternehmen derProSiebenSat.1 Media AG Kommunikation/PR Nathalie Galina/Katrin DietzTel. +49 (89) 9507-1186/-1154 Nathalie.Galina@ProSiebenSat1.comKatrin.Dietz@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Andrea Pernpeintner Tel. +49 (89) 9507-1170Andrea.Pernpeintner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell